В Брянске на дублере проспекта Московского сделают пешеходную дорожку

22 Июль 2020 2020-07-22T10:31:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске на дублере проспекта Московского все-таки будет пешеходная дорожка. Соответствующее предписание выдала чиновникам ГИБДД. Об этом рассказали "Комсомольской правде" в Брянске" в пресс-службе мэрии города.

На дороге установили знак "Пешеходная дорожка". По ней могут двигаться только пешеходы и велосипедисты. А также машины дорожных и коммунальных служб, автомобили, которые привозят грузы в магазины на первых этажах, в случае, если отсутствует другой подъезд.

Нарушителям грозит штраф - две тысячи рублей.

Напомним, во вторник, 21 июля, рабочие установили бетонные полусферы на дублере проспекта. Этим были недовольны автомобилисты. Уже к вечеру одну полусферу убрали, с другой стороны препятствие стали объезжать по тротуару.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU