В Брянске сломали ограждение ддля машин на проспекте Московском
В Фокинском районе Брянска сломали ограждение для машин на проспекте Московском. Водители пренебрегли им уже в день установки, 21 июля. С одной стороны бетонную сферу убрали. С другой - машины проезжают на дублер по небольшому тротуару.
Ограждение установили на дублере проспекта Московского по нечетной стороне. Так решили вопрос с отсутствующим тротуаром на проспекте. Пешеходы нововведению обрадовались. Чего нельзя сказать о водителях.
Машины объезжают препятствие по тротуару.
Горожане пишут, что оптимально нужно было бы предусмотреть интересы и пешеходов, и водителей. Для этого необходима реконструкция дороги. Это дороже, чем поставить бетонные сферы. К тому же, не так давно прошел ремонт капитальный проспекта Московского.
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ИСТОЧНИК KP.RU