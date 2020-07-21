Свалку старых шин в Брянске потребовали убрать от лесничества

21 Июль 2020 2020-07-21T12:24:35+03:00

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Свалку старых шин в Брянске природоохранный прокурор потребовал убрать от лесничества, на чьем участке обнаружили отходы. Проверку провели еще в июне, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры. Оказалось, что на территории Стяжновского участкового лесничества расположены свалки бытовых и строительных отходов, среди которых обнаружена свалка с покрышками.

На минувших выходных гору старых шин в лесу за Дизельным заводом сфотографировали местные жители и опубликовали снимки в соцсетях.

Прокурор обратился в суд с заявлением, в котором потребовал убрать свалку от лесничества.

Тех, кто выбрасывает шины в лесу, так и не нашли. Покрышки относятся к опасным отходам, которые обязательно нужно отправлять на переработку. Судя по всему, за это придется заплатить лесничеству.

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ИСТОЧНИК KP.RU