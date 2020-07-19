В лес в Фокинском районе Брянска вывезли гору покрышек
Фотографию опубликовали в социальных сетях
Фото: "Типичный Брянск".
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В лесу в Фокинском районе Брянска нашли гору использованных покрышек. Фотографию опубликовали в социальных сетях.
Автор снимков пишет, что шины кто-то вывез в лес за Дизельным заводом. Судя по всему, это было какое-то предприятие или автосервис. На снимках покрышки разных размеров: от легковушек, грузовиков и велосипедов.
Кстати, шины вывозить на свалку нельзя. По закону их нужно сдавать на переработку.
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ИСТОЧНИК KP.RU