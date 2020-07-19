2020-07-19T12:36:08+03:00
Происшествия

В ДТП в Сельцо пострадали четверо взрослых и двое детей

У водителя "Деу Матиз" взяли кровь на анализ
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Типичный Брянск".Фото: "Типичный Брянск".
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Появились подробности дорожно-транспортного происшествия в брянском городе Сельцо. В автоаварии пострадали шесть человек: четверо взрослых и двое детей.

В больницу в тяжелом состоянии отвезли 37-летняя женщину, которая была за рулем "Деу Матиз". У нее диагностировали травму головы, ушиб мозга, перелом бедер, костей таза, травму живота, внутреннее кровотечение, перелом обеих рук, травматический шок. У пострадавшей взяли кровь на анализ на наличие алкоголя.

42-летний пассажир "Деу" получил травму головы, сотрясение мозга, раны лица, колена, перелом предплечья, носа, ушиб грудной клетки. Мужчину также госпитализировали.

За рулем второй машины, "Опеля Астра", была 35-летняя автомобилистка. У женщины травма головы и сотрясение мозга. Она от госпитализации отказалась. Ей пришлось везти в больницу своих детей. У двухлетней девочки сломана нога. У 11-летней пассажирки "Опеля" также перелом ноги. Мать с детьми отпустили домой, назначив в лечение.

В больницу положили 57-летнюю пассажирку "Опеля". Пострадавшая сломала предплечье и повредила колено.

Напомним, автоавария случилась около половины десятого вечера на улице Строителей в Сельцо. По предварительной версии, автомобилистка за рулем "Деу Матиз" выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с автомобилем "Опель Астра".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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