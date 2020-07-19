В страшном ДТП в Сельцо ранены несколько человек

19 Июль 2020 2020-07-19T08:29:10+03:00

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В страшном ДТП в брянском городе Сельцо ранены несколько человек. На улице Строителей столкнулись "Деу Матиз" и "Опель". Автоавария случилась вечером в субботу, 18 июля.

Очевидцы пишут, что водитель "Матиза" выехал на встречную полосу. Спасателям пришлось вырезать пострадавшего из малолитражки. На место также выехали сотрудники скорой помощи и ГИБДД, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

В "Опеле" ехали двое детей. Есть ли у них травмы, пока неизвестно.

Официальной информации от УГИБДД по Брянской области пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU