В страшном ДТП в Сельцо ранены несколько человек
В страшном ДТП в брянском городе Сельцо ранены несколько человек. На улице Строителей столкнулись "Деу Матиз" и "Опель". Автоавария случилась вечером в субботу, 18 июля.
Очевидцы пишут, что водитель "Матиза" выехал на встречную полосу. Спасателям пришлось вырезать пострадавшего из малолитражки. На место также выехали сотрудники скорой помощи и ГИБДД, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.
В "Опеле" ехали двое детей. Есть ли у них травмы, пока неизвестно.
Официальной информации от УГИБДД по Брянской области пока не поступало.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU