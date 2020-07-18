В Брянске затопило дорогу между Ковшовкой и Ходаринкой

18 Июль 2020 2020-07-18T20:24:34+03:00

Она проходит под железнодорожным мостом

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В Фокинском районе Брянска затопило дорогу между Ковшовкой и Ходаринкой. Она проходит под железнодорожным мостом рядом с речкой.

Фотографии с места опубликовали пользователи в социальных сетях. Судя по снимкам, легковая машина по дороге не проедет.

В Брянской области с 18 июля реки вновь начнут выходить из берегов. Это связано с аномальными ливнями. Сбрасывают воду Десногорское и Людиновское водохранилища. Поднимется уровень в Судости, Пути, Десне и Болве. В Брянск очередной летний паводок придет к 20 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU