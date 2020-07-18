2020-07-18T09:58:47+03:00
Происшествия

В Брянской области реки вновь могут выйти из берегов

По прогнозам, паводок будет больше, чем в июне
Марина АНТОНОВА
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Большая вода придет в Брянск 20 июля.Большая вода придет в Брянск 20 июля.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянской области реки вновь могут выйти из берегов. Синоптики вновь отмечают аномальные осадки в середине июля. Уровень воды повысился на паводкоопасных реках области: Десне, Болве, Судости и Ипути.

По предварительным оценкам компьютерного моделирования, реки подниматься даже выше максимальных отметок дождевого паводка в июне.

- Прогнозируется выход воды на приусадебные и дачные участки, расположенные в пойменных и припойменных зонах рек, ожидается подтопление низководных мостов сельскохозяйственного и пешеходного назначения, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Затоплений жилых домов не прогнозируется.

Жителям Брянска, Рогнединского, Жуковского, Погарского и Мглинского районов советуют обезопасить свое имущество от воды, а также посевы и урожаи.

18 и 19 июля паводок ожидают в Рогнединском районе, 19 и 20 июля - в Жуковском, 20-24 июля - в Брянске, 23 и 24 июля - в Мглинском и Погарском районах.

Уровень рек в Брянской области оценивать с помощью беспилотников круглосуточно. Региональное МЧС взаимодействует с дежурными службами Людиновского и Десногорского водохранилищ. Сила и средства находятся в состоянии повышенной готовности.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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