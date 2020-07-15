В Брянске уголовное дело на экс-чиновницу Левину передали в суд
В Брянске уголовное дело на бывшую главу территориального управления Росимущества Ирину Левину передали в суд. Материалы в ближайшее время будут рассматривать в Советском районном суде, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Под следствием также находится бывший начальник отдела продаж Росимущества в Брянской области и директор коммерческой фирмы. Всех участников в завистимсоти от роли каждого обвиняют по статьям "Мошенничество,
совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием
своего служебного положения, в особо крупном размере" и "Пособничество в мошенничестве".
По версии следствия, злоумышленники с декабря 2012-го по июнь 2013 года похитили 12 миллионов рублей. Они обманули предпринимателя о реальной стоимости и порядке оплаты приобретаемой на аукционе по продаже арестованного имущества коммерческой недвижимости. Ее реализовывало управление Росимущества.
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ИСТОЧНИК KP.RU