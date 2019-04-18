В Брянске экс-чиновницу Ирину Левину подозревают в мошенничестве на 12 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:08 2019-04-18T17:54:32+03:00

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В Брянске бывшую главу территориального управления Росимущества по Брянской области Ирину Левину подозревают в мошенничестве на 12 миллионов рублей. Женщину и ее сообщника, который является генеральным директором коммерческой фирмы, арестовали.

- Руководитель одного из государственных учреждений области совместно с генеральным директором коммерческой организации выставили на торги арестованное имущество, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Подозреваемые убедили представителя Центра недвижимости Брянска передать им 12 миллионов рублей за содействие в приобретении реализуемого имущества. Получив деньги, злоумышленники распорядились ими по собственному усмотрению.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Напомним, Ирину Левину задержали 17 апреля. В последнее время женщина трудилась заместителем директора "Чистой планеты". С 8 апреля она находилась на больничном.

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ИСТОЧНИК KP.RU