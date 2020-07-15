2020-07-15T09:30:20+03:00
Общество

В Брянске после ливня затопило двор у школы №51

Дождевые стоки попадают туда с проспекта Московского
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Типичный Брянск".Фото: "Типичный Брянск".
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В Брянске после ливня во вторник, 14 июля, затопило двор у школы №51. Фотографии потопа опубликовали в социальных сетях. По словам автора снимков, вода во двор течет с дублера проспекта Московского.

Кстати, на проспекте недавно построили новую ливневку. И даже ввели ее в эксплуатацию. Но почему-то со своими функциями она не справляется. Дорогу продолжает затапливать. Пользователи жалуются на огромную лужу прямо на переходе в районе мясокомбината.

В тот же день затопленным оказался проезд у ремонтируемого сквера "Литий". Дорогу можно было перейти только в резиновых сапогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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