В Брянске затопило дорогу у ремонтируемого сквера "Литий"
В Фокинском районе Брянска во вторник, 14 июля, после дождя затопило дорогу у ремонтируемого сквера "Литий". Горожане предположили, что строители во время работ засыпали ливневку, поэтому и образовалась непроходимая лужа. Фотографии затопленной проезжей части в районе пешеходного перехода опубликовали в социальных сетях.
В комментариях пишут, что этот участок можно обойти, если не хочешь промочить ноги. Некоторые пользователи шутят, что это и есть обещанный каскадный фонтан, который должен появиться в сквере после благоустройства.
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ИСТОЧНИК KP.RU