В Брянске затопило дорогу у ремонтируемого сквера "Литий"

14 Июль 2020 2020-07-14T18:52:58+03:00

Горожане шутят, что это и есть обещанный каскадный фонтан

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В Фокинском районе Брянска во вторник, 14 июля, после дождя затопило дорогу у ремонтируемого сквера "Литий". Горожане предположили, что строители во время работ засыпали ливневку, поэтому и образовалась непроходимая лужа. Фотографии затопленной проезжей части в районе пешеходного перехода опубликовали в социальных сетях.

В комментариях пишут, что этот участок можно обойти, если не хочешь промочить ноги. Некоторые пользователи шутят, что это и есть обещанный каскадный фонтан, который должен появиться в сквере после благоустройства.

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ИСТОЧНИК KP.RU