2020-07-15T09:20:32+03:00
Происшествия

Брянские следователи выяснят, можно ли было спасти погибшую 12-летнюю девочку

Уголовное дело расследуют по статье "Причинение смерти по неосторожности"
Марина АНТОНОВА
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Уголовное дело завели по статье "Причинение смерти по неосторожности".Уголовное дело завели по статье "Причинение смерти по неосторожности".Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Брянские следователи выяснят, можно ли было спасти погибшую 12-летнюю девочку, которая проглотила батарейку. Уголовное дело расследуют по статье "Причинение смерти по неосторожности".

- На данный момент проводят все необходимые экспертизы, - рассказали "КП-Брянск" в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Только после этого можно будет сказать, все ли правильно сделали врачи.

Напомним, мама погибшего ребенка написала открытое письмо губернатору. Она попросила разобраться в ситуации. По словам женщины, на протяжении девяти дней, ее ребенку не назначили необходимых обследований и лечения. Ей приходилось самостоятельно ездить по платным медицинским центрам. Но это никакого результата не принесло.

Батарейку обнаружили слишком поздно. И девочку спасти не удалось. Она умерла 23 мая в Брянской детской областной больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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