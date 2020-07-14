Мать погибшей брянской девочки, проглотившей батарейку, просит наказать медиков

Мать погибшей 12-летней девочки, проглотившей батарейку, просит наказать медиков за смерть дочери. По словам женщины, они на протяжении нескольких дней бездействовали, лечение назначили неправильное. В результате ее дочь Валерию спасти уже не удалось. Татьяна Макарова планирует отправить открытое письмо губернатору Брянской области Александру Богомазу с просьбой разобраться в ситуации.

Не дозвониться до «скорой»

Мать, отец и дочка жили на улице Луначарского в поселке Тросна Жуковского района. 13 мая муж Татьяны был на работе в Москве, они с дочкой – дома. Днем Валерия поспала, поэтому вечером спать ложилась поздно. Около полуночи она сидела в своей комнате и рисовала.

В час ночи заплаканная девочка разбудила мать. Она рассказала, что проглотила батарейку, напоминающую таблетку. Татьяна стала сразу звонить в скорую помощь. Но дозвониться так и не смогла. Около пяти часов утра она набрала приемное отделение Жуковской больницы. Там ей посоветовали перезвонить в хирургическое отделение и назвали номер телефона.

- Мне ответил мужчина, - рассказывает Татьяна Макарова. – Я объяснила, что дочка несколько часов назад проглотила батарейку и спросила, что нам делать дальше. Мужчина ответил, что, если никаких жалоб нет, батарейка выйдет естественным путем.

Не провели нужных исследований

Но сердце матери было неспокойно. Татьяна решила не дожидаться, пока состояние дочери ухудшится и без каких-то симптомов сделать УЗИ. Исследование пришлось проводить в частном медицинском центре в Жуковке.

Утром 19 мая девочку привезли на УЗИ брюшной полости. Врач не обнаружила батарейку и других посторонних предметов во внутренних органах. Выписала препарат, который поможет батарейке выйти с калом, если этого еще не произошло.

Чтобы сделать дочери рентген, матери вновь пришлось обратиться в частный центр. Такой нашелся в Бежице. Они приехали туда вечером 20 мая. Врач, который проводил исследование, сказал, что никакой батарейки во внутренних органах не видит. Он показал матери снимки. И заверил, что любой, даже самый маленький металлический предмет, будет виден на рентгене.

- Я сказала врачу, что тщательно контролирую выход батарейки и абсолютно уверенна, что естественным путем она не выходила, - поясняет Татьяна.

На руках у них с дочерью оказалось заключение, подтверждающее, что инородного тела внутри нет. Татьяна с Валерией вернулись домой.

Подождать до понедельника

Около половины десятого вечера 22 мая Валерия пожаловалась матери, что ей очень жарко. Татьяна измерила температуру – 36,7 градусов. Девочка согласилась поесть, но по дороге из зала в кухню громко позвала мать.

Татьяна подбежала, увидела, что рот дочки в крови, а на полу несколько капель крови.

Мать дозвонилась в скорую помощь. Там обещали приехать. Но Татьяна решила привезти дочь самостоятельно на своей машине. Через 40 минут они были в приемном покое. К ним спустился хирург из отделения.

- Врач не назначил никаких исследований, - вспоминает Татьяна. – Он уложил Валерию на кушетку, ощупал живот и померил давление. Я показывала ему снимки и уточняла, что батарейку в кале мы так и не нашли.

Ребенка направили на общий анализ крови. Результата ждали около полутора часов. По словам врача, он был удовлетворительный. Матери посоветовали сделать ФГС. Но трубок, предназначенных для детей, в Жуковской больнице не оказалось. Женщину с дочерью отправили домой до понедельника.

- На мой вопрос не критичная ли ситуация у дочери, и терпит ли она отложения до понедельника, врач заверил меня, что состояние дочери терпит до понедельника и ничего плохого не случится, - говорит Татьяна. – Он отдал на руки мне анализ крови дочери и отправил домой.

Дома Татьяна решила сама посмотреть результат анализа крови, сравнив нормальные показатели из интернета. Оказалось, что у дочки был понижен гемоглобин, СОЭ превышал норму почти в три раза. Отклонялись от нормы и другие показатели.

Каталку – в реанимацию!

Ночью мать стала искать, где можно сделать ФГС дочери, не дожидаясь понедельника. В субботу, 23 мая, она вновь записалась в частную клинику в Бежице. Но до нее они так и не доехали.

Около четырех часов утра девочка пожаловалась на плохое самочувствие. Она не смогла дойти до туалета, ее стошнило сгустками крови.

Татьяна дозвонилась до скорой помощи. Там спросили, уверена ли мать, что довезет дочку самостоятельно. Она в этом уверенна не была. Валерия начала терять сознание.

Машину скорой помощи ждали в коридоре. Мать попросила приехать как можно быстрее. Уже через 40 минут они были в Жуковкой больнице.

- В приемном отделении нас встретил тот же хирург, который отправил домой до понедельника, - рассказывает Татьяна. – Он сказал поднять дочь в хирургическое отделение. Я последовала вместе с медперсоналом. По пути дочь еще два раза вырвало сгустками крови. Доктор сказал разворачивать каталку, и вести дочь в реанимацию. Туда меня не пустили.

Через 20 минут в к Татьяне вышел уже другой доктор. Он пообещал, что девочке сделают ФГС. В больнице все для этого есть. Спросил, какая у нее группа крови, не контактировали ли они с больными коронавирусом. Все случилось во время эпидемии.

Спасти не смогли

Перевозить ли ребенка в Брянск, решали на консилиуме врачей. Около восьми часов утра 23 мая девочку повезли в Брянск. Татьяна поехала на первом сиденье в «скорой». По дороге девочке все время вливали плазму через капельницу. Через час Валерию положили в реанимацию детской областной больницы.

В 12.40 к Татьяне вышла врач. Она сказала, что состояние дочери критичное. Невозможно сделать прогноз даже на ближайшие два часа. Валерию привезли с очень низким гемоглобином. Кровотечение не останавливается. Злосчастную батарейку нашли с помощью аппарата УЗИ, ее смогли протолкнуть вниз. Врач дала матери подписать бумаги: разрешения на переливание крови и на операцию. Но операцию не могли начать, пока не остановят кровотечение.

После Татьяна связывалась с доктором каждые два часа. Состояние Валерии оставалось стабильно критичным. Около семи часов вечера больница закрывалась, и мать попросили покинуть ее.

Через полтора часа Татьяна перезвонила врачу. Она сказала, что у Валерии отказали почки. Хирурги планируют операцию.

Следующий раз Татьяне удалось дозвониться до врача только после часа ночи. Она сказал, что Валерия умерла 23 мая в 23.55.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».