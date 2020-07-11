11 Июль 2020 2020-07-11T10:08:54+03:00

По версии следствия, из-за бездействия ответственного лица в Брянске погибли три женщины. Их растерзали бродячие собаки. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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Брянского чиновника Игоря Гинькина оставили под подпиской о невыезде. Такое решение принял Советский районный суд 9 июля.

Напомним, председателя комитета по ЖКХ городской администрации подозревают в халатности. По версии следствия, из-за бездействия ответственного лица в Брянске погибли три женщины. Их растерзали бродячие собаки. Однако защита чиновника убеждена в обратном, сообщает телеканал "Городской". Адвокат Игоря Гинькина намерен доказать полную несостоятельность обвинения в халатности и добиться оправдания своего подзащитного.

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ИСТОЧНИК KP.RU