2020-07-07T21:20:25+03:00
Происшествия

В Брянске задержали председателя комитета ЖКХ горадминистрации Игоря Гинькина

На чиновника завели уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Мария Дедкова
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Игорь Гинькин как председатель комитета может ответить за смерть трех женщин.Игорь Гинькин как председатель комитета может ответить за смерть трех женщин.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске задержали председателя комитета по ЖКХ городской администрации Игоря Гинькина. На чиновника завели уголовное дело из-за случаев с нападения бездомных собак.

Первая трагедия произошла 27 мая. В городскую больницу №1 госпитализировали женщину. У нее выявили множественные повреждения головы, шеи, туловища, рук и ног. Травмы были схожи с укусами животных. На следующий день жительница Брянска скончалась в больнице.

Ночью 12 июня в Бежицком районе Брянске нашли тело 45-летней местной жительницы с такими же травмами.

Кроме того, похожий случай случился с еще одной женщиной в октябре прошлого года в Бежицком районе.

- Уголовные дела, возбужденные по всем указанным фактам в настоящее время соединены в одно производство, - говорят в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ "Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" следователями задержан председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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