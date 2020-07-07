В Брянске задержали председателя комитета ЖКХ горадминистрации Игоря Гинькина

В Брянске задержали председателя комитета по ЖКХ городской администрации Игоря Гинькина. На чиновника завели уголовное дело из-за случаев с нападения бездомных собак.

Первая трагедия произошла 27 мая. В городскую больницу №1 госпитализировали женщину. У нее выявили множественные повреждения головы, шеи, туловища, рук и ног. Травмы были схожи с укусами животных. На следующий день жительница Брянска скончалась в больнице.

Ночью 12 июня в Бежицком районе Брянске нашли тело 45-летней местной жительницы с такими же травмами.

Кроме того, похожий случай случился с еще одной женщиной в октябре прошлого года в Бежицком районе.

- Уголовные дела, возбужденные по всем указанным фактам в настоящее время соединены в одно производство, - говорят в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ "Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" следователями задержан председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.

Расследование уголовного дела продолжается.

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