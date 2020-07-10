В Брянской области глава Минсельхоза проведет пленарное заседание
В Брянской области министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев проведет пленарное заседание. Представители разных регионов страны обсудят перспективы развития сельхозотрасли, подведут итоги, наметят цели и задачи.
В Брянской области продолжаются мероприятия Всероссийского дня поля. 10 июля глава Минсельхоза совместно с губернатором Брянской области посетили опытные делянки, на которых оценили достижения отечественных селекционеров.
Также высоким гостям продемонстрировали возможности современной сельскохозяйственной техники, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU