2020-07-10T13:44:00+03:00
Общество

В Брянской области глава Минсельхоза проведет пленарное заседание

Будут рассмотрены вопросы развития сельского хозяйства
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области продолжаются мероприятия Всероссийского дня поля.В Брянской области продолжаются мероприятия Всероссийского дня поля.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской области министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев проведет пленарное заседание. Представители разных регионов страны обсудят перспективы развития сельхозотрасли, подведут итоги, наметят цели и задачи.

В Брянской области продолжаются мероприятия Всероссийского дня поля. 10 июля глава Минсельхоза совместно с губернатором Брянской области посетили опытные делянки, на которых оценили достижения отечественных селекционеров.

Также высоким гостям продемонстрировали возможности современной сельскохозяйственной техники, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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