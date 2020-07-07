Брянская область готовится принять Всероссийский День поля

7 Июль 2020 2020-07-07T15:07:00+03:00

Выставка состоится с 9 по 11 июля на территории Брянского аграрного университета

Изменить размер текста: A A

В Брянской области с 9 по 11 июля пройдет Всероссийский День поля 2020. Выставка передовых технологий сельского хозяйства откроется на территории Брянского аграрного университета.

В этом году по решению Минсельхоза России мероприятие состоится не только в традиционном формате, но и в онлайн-режиме. Это даст возможность увеличить охват посетителей. На виртуальной части выставки компании расскажут о своих достижениях и наработках.

На территории университета поместят сельхозтехнику и продемонстрируют ее возможности. Гостям покажут сельскохозяйственные культуры, демонстрационные площадки посевов различных культур, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU