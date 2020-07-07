Брянская область готовится принять Всероссийский День поля
В Брянской области с 9 по 11 июля пройдет Всероссийский День поля 2020. Выставка передовых технологий сельского хозяйства откроется на территории Брянского аграрного университета.
В этом году по решению Минсельхоза России мероприятие состоится не только в традиционном формате, но и в онлайн-режиме. Это даст возможность увеличить охват посетителей. На виртуальной части выставки компании расскажут о своих достижениях и наработках.
На территории университета поместят сельхозтехнику и продемонстрируют ее возможности. Гостям покажут сельскохозяйственные культуры, демонстрационные площадки посевов различных культур, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU