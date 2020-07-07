2020-07-07T15:07:00+03:00
Общество

Брянская область готовится принять Всероссийский День поля

Выставка состоится с 9 по 11 июля на территории Брянского аграрного университета
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Выставка передовых технологий сельского хозяйства откроется на территории Брянского аграрного университета.Выставка передовых технологий сельского хозяйства откроется на территории Брянского аграрного университета.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:

В Брянской области с 9 по 11 июля пройдет Всероссийский День поля 2020. Выставка передовых технологий сельского хозяйства откроется на территории Брянского аграрного университета.

В этом году по решению Минсельхоза России мероприятие состоится не только в традиционном формате, но и в онлайн-режиме. Это даст возможность увеличить охват посетителей. На виртуальной части выставки компании расскажут о своих достижениях и наработках.

На территории университета поместят сельхозтехнику и продемонстрируют ее возможности. Гостям покажут сельскохозяйственные культуры, демонстрационные площадки посевов различных культур, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянская область готовится принять Всероссийский День поля
В Брянской области стихия повалила деревья
В Брянске за сутки три человека заболели коронавирусом
ВТБ одобрил сделки проектного финансирования жилья с эскроу на более чем 400 млрд рублей
В Брянскую область вернули ребенка из Белоруссии
Брянскому блогеру снизили сумму штрафа по "коронавирусному" протоколу
Банк ВТБ и автолизинговая компания «Европлан» заключили соглашение об открытии кредитной линии на 25 млрд рублей
Число заболевших коронавирусом в Брянской области выросло до 6563 человек
Брянцев призывают проголосовать за дерево года
Брянского выпускника удалили с ЕГЭ по русскому языку за мобильник
Брянск посетили липецкие писатели
ВТБ обновляет базовую линейку вкладов
Четырех брянских детей вернули из иракской тюрьмы
В Брянске приемный родитель отнял у сироты две квартиры
Брянские водоемы стали мельчать
В Брянске открыли охоту на любителей тонировки
В Брянской области граждане перевели мошенникам свыше шести с половиной миллионов рублей
Мэр Брянска раскритиковал медленный ремонт улицы Бежицкой
Раздельный сбор теперь и в районах области
В Брянске отремонтируют двор по улице Калинина
В Брянске у пары мини-бегемотиков родилась тройня
Житель Суража поджег возлюбленную и погиб сам
Объем средств под управлением ВТБ – Фонд Казначейский превысил 50 миллиардов рублей
Брянскому ОМОН исполнилось 27 лет
В Брянской области выяснили причину гибели рыбы в реке Корна
ВТБ и ГК «Инград» снизили ипотечную ставку в проектах с эскроу-счетами
Брянские полицейские разыскивают свидетелей аварии