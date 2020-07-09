9 Июль 2020 2020-07-09T15:09:38+03:00

В городе продолжается ремонт территории около вокзала

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В Брянске с привокзальной площади убрали памятник Ленину. Информация об этом появилась в социальных сетях. Вождя мирового пролетариата убрали в рамках реконструкции площади около железнодорожного вокзала.

Напомним, в 2020 году в Брянске ведется ремонт общественной территории в Володарском районе. Благоустройство затронет как подъезды и подходы к вокзалу, так и сквер.

Здесь появится новый музыкальный фонтан, лавочки, урны. Также будет отремонтирован памятник Ленину и постамент под ним.

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ИСТОЧНИК KP.RU