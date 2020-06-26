В Брянске на привокзальной площади отремонтируют памятник Ленину

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:51:41+03:00

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В Володарском районе Брянска отремонтируют памятник Ленину в сквере. Сам мемориал приведут в порядок, постамент отреставрируют.

На привокзальной площади начались ремонтные работы. На ремонт потратят 49 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе мэрии. Здесь установят музыкальный фонтан, урны, лавочки и фонари, а также видеонаблюдение.

Напомним, памятник Ленину на площади перед ДК БМЗ привели в порядок к 150-летию вождя мирового пролетариата. Его отмечали 22 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU