2020-06-25T11:41:03+03:00
Общество

В Клинцах начали незаконно ремонтировать здание техникума под "Кванториум"

Прокуратура внесла представление директору учебного заведения и главе Клинцовской администрации
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: Алина Коленченко.Фото: Алина Коленченко.
Изменить размер текста:

В Клинцах начали незаконно ремонтировать здание бывшего текстильного техникума под детский технопарк "Кванториум". Сначала в этом признались чиновники из управления по охране и сохранению. культурного наследия Брянской области. Теперь к таким же выводам пришла прокуратура.

- Установлено, что здание техникума внесено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации как объект культурного наследия местного значения, - говорят в пресс-службе ведомства. - Но в нарушение действующего законодательство капитальный ремонт начало юридическое лицо, не имеющее соответствующей лицензии.

Кроме того, фирма не получила в Клинцовской городской администрации задание и разрешение на проведение работ. Документацию по реставрации не согласовали в управлении по охране. Чиновники должны были вести авторский и государственный надзор за работами.

Прокурор внес главе Клинцовской городской администрации и директору «Клинцовский детский технопарк «Кванториум» представления. В них потребовали устранить все нарушения. .

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске начали ремонтировать сгоревшее здание бывшего литературного музея
В Брянской области за голосованием наблюдают больше 8 тысяч человек
Деметра-Холдинг и IT-оператор автоперевозок зерна Smartseeds объявляют о заключении стратегического партнерства
Злынковский завод использовал для производства опасный синий краситель
Четыре брянских судьи сложили полномочия
Брянские семьи получили более полутора миллиардов детских выплат
В Клинцах начали незаконно ремонтировать здание техникума под "Кванториум"
В Брянской области привели обновленный коэффициент распространения коронавируса
В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 69 человек
В Брянской области началось голосование по поправкам в Конституцию
В Унече водитель УАЗа сбил пятилетнюю девочку
Брянцы выстроились в очереди у магазинов в ТРЦ
В Брянске возложили цветы к Вечному огню
Три брянских медика получили звания "Заслуженный врач"
В Брянске пели песни Победы
В Брянске 40 белых голубей взмыли в воздух
Брянский краеведческий музей приглашает на онлайн-выставку
В Брянске возле лицея №1 сбили женщину
В Брянске произошел пожар в торговом центре «Московский»