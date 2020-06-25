В Клинцах начали незаконно ремонтировать здание техникума под "Кванториум"

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:41:03+03:00

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В Клинцах начали незаконно ремонтировать здание бывшего текстильного техникума под детский технопарк "Кванториум". Сначала в этом признались чиновники из управления по охране и сохранению. культурного наследия Брянской области. Теперь к таким же выводам пришла прокуратура.

- Установлено, что здание техникума внесено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации как объект культурного наследия местного значения, - говорят в пресс-службе ведомства. - Но в нарушение действующего законодательство капитальный ремонт начало юридическое лицо, не имеющее соответствующей лицензии.

Кроме того, фирма не получила в Клинцовской городской администрации задание и разрешение на проведение работ. Документацию по реставрации не согласовали в управлении по охране. Чиновники должны были вести авторский и государственный надзор за работами.

Прокурор внес главе Клинцовской городской администрации и директору «Клинцовский детский технопарк «Кванториум» представления. В них потребовали устранить все нарушения. .

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ИСТОЧНИК KP.RU