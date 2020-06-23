2020-06-23T18:33:56+03:00
Общество

В Брянске рассказали о состоянии истощенной малышки

Ребенок учится обслуживать себя
Марина АНТОНОВА
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Фото: Инна Мухина.Фото: Инна Мухина.
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В Брянске рассказали о состоянии истощенной семилетней Ирины. В больнице девочку навестила уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина.

"Девочка стабильно набирает вес, - пишет детский омбудсмен в социальных сетях. - Любит молочные продукты. Приобретает навыки самообслуживания. К примеру, после съеденного кусочка шоколадки вытерла салфеткой свой ротик и ручки, старается быть аккуратной".

Ирина улыбчивая девочка, спокойная, с удовольствием идет на ручки.

К уполномоченному обращаются семьи, которые хотели бы взять Ирину в семью. Все обращения отправляют в органы опеки и попечительства. Они будут выбирать новых родителей для ребенка.

Напомним, истощенного ребенка нашли в приемной семье в конце мая. В ней воспитывали шесть родных детей. К ним относились хорошо. А вот Ирину кормили не достаточно и не занимались ее воспитанием. На приемную мать завели уголовное дело. Под следствием находится и начальница группы опеки и попечительства горадминистрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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