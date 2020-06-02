В Брянске приемные родители морили голодом семилетнюю дочь

Дома никого

В Брянске приемная мать довела 7-летнюю девочку до истощения. Испуганную малышку одну в доме на переулке Флотском в груде грязных постельных принадлежностей нашел приятель семьи, который зашел в гости. Дверь оказалась не заперта.

То, что увидел мужчина, повергло его в шок. Малышка, которой было на вид года три, сидела на замызганным диванчике с немытой головой, измазанными грязью щечками и расцарапанными ножками. Родителей дома не было. После увиденного приятель решил вызвать полицию. Вместе с правоохранителями приехала скорая. Малышку госпитализировали в отделение гастроэнтерологии Брянской областной детской больницы.

Били или в холоде держали?

На первый взгляд в квартире не так уж и плохо. Простенькая мебель, новые обои, прибранная посуда и игрушки. В холодильнике есть еда.

Так почему же маленькая девочка оказалась такой истощенной? Куда смотрели родители? Ответы на эти вопросы предстоит найти правоохранителям.

Семья для малышки оказалась приемной. Как теперь говорят следователи, выпивающей. По словам соседей, помимо девочки родители воспитывали еще шесть своих детей. Однако, как сообщили "КП" правоохранители, к ним так жестоко не относились.

- Характер травм на ногах ребенка выяснит экспертиза, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Били ли девочку или на холод выставляли. Сама малышка не говорит. Она все понимает, реагирует на слова, улыбается, но выразить мысль не может. Девочка отстает в развитии от сверстников, но по словам врачей, не критично.

Виновных накажут

Когда в злополучный дом нагрянули следователи, в нем оказалась только приемная мать девочки. Ее задержали для допроса. Остальных детей у горе-матери хотят забрать.

По факту случившегося следователи завели уголовное дело. За жестокое обращение и ненадлежащее исполнение своих обязанностей будут отвечать приемные родители. А органы опеки ответят за то, что не проконтролировали условия жизни малышки. От главы Брянской городской администрации потребовали найти и наказать виновных в случившемся.

На контроль уголовное дело взял главный следователь страны Александр Бастрыкин. Он поручил выяснить, поступали ли ранее какие-либо сигналы о том, что ребенок находится в опасных условиях, ходила ли девочка в школу или детский сад, и жаловались ли на приемных родителей там.

Сейчас малышку выхаживают медики. Ее жизни ничего не угрожает. Десятки брянцев предложили оказать помощь ребенку. Горожане собирают детские вещи, памперсы и игрушки, чтобы передать в приемный покой больницы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.bryansk.kp.ru/video/embed/782722" frameborder="0"></iframe> Истощенную 7-летнюю девочку с обмороженными ногами нашли в Брянске.По предварительным данным, девочка проживала с приемными родителями, злоупотребляющими алкоголем

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».