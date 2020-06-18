2020-06-18T16:56:02+03:00
Политика

В Брянской области на выборы губернатора от партии КПРФ пойдет Андрей Архицкий

Его кандидатуру согласовали в Москве
Мария Дедкова
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Фото: брянское отделение КПРФ.Фото: брянское отделение КПРФ.
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В Брянской области на выборы губернатора от партии КПРФ будет баллотироваться Андрей Архицкий. Об этом корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске стало известно в четверг, 18 июня.

Андрей Архицкий будет выдвигаться вместо Сергея Крылова. Новую кандидатуру от КПРФ согласовали в Москве.

Андрею Георгиевичу 52 года. С 1998 года он работал в Брянской государственной инженерно-технологической академии. Является депутатом Брянской областной Думы. Долгое время был депутатом городского Совета. Член КПРФ с 2001 года. В апреле 2009-го его избрали вторым секретарем обкома, с февраля 2020-го является первым секретарем Комитета Брянского областного отделения КПРФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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