2020-06-15T18:12:58+03:00
Политика

В Брянской области стал известен кандидат на пост губернатора от КПРФ

Им стал Сергей Крылов
Марина АНТОНОВА
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Фото: брянское отделение КПРФ,Фото: брянское отделение КПРФ,
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В Брянской области стал известен кандидат на пост губернатора от КПРФ. Им стал Сергей Крылов. Его кандидатуру одобрили на бюро партии. Об этом "Комсомольской правде" в Брянске" рассказал лидер брянских коммунистов Андрей Архицкий.

Сергей Крылов родился в 1967 году в Вильнюсе. В 2000 году окончил Северо-западную академию государственной службы. Избирался депутатом Брянской областной Думы шестого и седьмого созывов.

Пока известен еще один кандидат на пост губернатора. Это действующий глава региона Александр Богомаз. Его кандидатуру поддержали в "Единой России".

Выборы губернатора пройдут в единый день голосования 13 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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