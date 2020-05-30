2020-05-30T21:41:17+03:00
Общество

Брянцев предупредили о ливнях с грозами и градом 31 мая

Пр этом днем будет достаточно тепло - 15-20 градусов
Анна ЛЕВКИНА
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Ухудшение погодных условий в Брянской области продлится и в предстоящее воскресенье, 31 мая. Синоптики прогнозируют ливневые дожди с грозами, а местами и с градом, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно прогнозу, в последний день весны будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут небольшие дожди, днем – кратковременные, местами сильные. Также ожидают грозы, а в отдельных районах град. Ветер будет дуть южный, днем – со скоростью 6-11 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит …+8ºC …+13ºC, днем - …+15ºC …+20ºC.

В чрезвычайном министерстве призвали жителей региона соблюдать правила безопасности и рекомендации. С их полным перечнем можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

Напомним, 30 мая на Брянск обрушились ливни. Подтопленными оказались десятки центральных улиц и окраины. В ряде случаев падали деревья и срывало крыши. Фотографиями активно делились горожане в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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