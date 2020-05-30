Обрушившийся на Брянск ливень затопил центральные улицы
Днем в субботу, 30 мая, на Брянск обрушился ливень. Из-за большого количества выпавших осадков затопленными оказались десятки центральных улиц и окраины. Фотографиями активно делятся горожане в социальных сетях.
Так, в частности, в очередной раз ушел под воду Бежицкий район. Там затопило ряд улиц и перекрестков. На опубликованных снимках видно, как автомобилисты преодолевают водную преграду. Также на одном из участков сорвало крышу. Она упала на припаркованные неподалеку машины.
Аналогичную ситуацию наблюдали и в Фокинском районе. В частности, подтопило 10-этажку по улице Богдана Хмельницкого. Также невозможно было пройти к мусорной площадке по улице Жуковского (видео доступно по ссылке).
В Фокинке подтопило многоэтажкный жилой дом.Фото: Анна ЛЕВКИНА
В субботу, 30 мая, на Брянск обрушился ливень.Фото: Анна ЛЕВКИНА
Автомобилист преодолевает водную преграду.Фото: Анна ЛЕВКИНА
Кстати, по прогнозам синоптиков, сильные дожди ожидают брянцев и 31 мая. В отдельных районах Брянской области возможны грозы и даже град. При этом столбик термометра поднимется днем до 20 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU