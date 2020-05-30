2020-05-30T21:11:03+03:00
Происшествия

Обрушившийся на Брянск ливень затопил центральные улицы

Фотографиями активно делятся горожане в соцсетях
Анна ЛЕВКИНА
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Днем в субботу, 30 мая, на Брянск обрушился ливень. Из-за большого количества выпавших осадков затопленными оказались десятки центральных улиц и окраины. Фотографиями активно делятся горожане в социальных сетях.

Так, в частности, в очередной раз ушел под воду Бежицкий район. Там затопило ряд улиц и перекрестков. На опубликованных снимках видно, как автомобилисты преодолевают водную преграду. Также на одном из участков сорвало крышу. Она упала на припаркованные неподалеку машины.

Аналогичную ситуацию наблюдали и в Фокинском районе. В частности, подтопило 10-этажку по улице Богдана Хмельницкого. Также невозможно было пройти к мусорной площадке по улице Жуковского (видео доступно по ссылке).

В Фокинке подтопило многоэтажкный жилой дом. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Фокинке подтопило многоэтажкный жилой дом.Фото: Анна ЛЕВКИНА

В субботу, 30 мая, на Брянск обрушился ливень. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В субботу, 30 мая, на Брянск обрушился ливень.Фото: Анна ЛЕВКИНА

Автомобилист преодолевает водную преграду. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Автомобилист преодолевает водную преграду.Фото: Анна ЛЕВКИНА

Кстати, по прогнозам синоптиков, сильные дожди ожидают брянцев и 31 мая. В отдельных районах Брянской области возможны грозы и даже град. При этом столбик термометра поднимется днем до 20 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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