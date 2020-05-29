Брянская область остается на 12-м месте по числу больных коронавирусом

29 Май 2020 2020-05-29T16:17:20+03:00

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Брянская область остается на 12-м месте по числу заболевших коронавирусом. С начала эпидемии у нас в регионе зарегистрировали 3473 случая COVID-19. К счастью, вылечились 2006 человек. Умер - 31.

По данным федерального оперативного штаба, первое место занимает Москва, второе - Московская область, третье – Санкт-Петербург.

Напомним, 29 мая в Брянской области сообщили о том, что режим самоизоляции продлевается. Все действующие ограничения сохраняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU