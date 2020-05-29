В Брянской области продлили режим самоизоляции

В Брянской области продлили действие режима повышенной готовности. Такое решение 29 мая приняли на заседании оперативного штаба. Соответствующее постановление выпустили в областном правительстве. Документ вступает в силу с 1 июня.

До какого времени будет действовать режим, не уточняется. Судя по всему, брянцам нужно ждать нового решения правительства.

Как и раньше, во время самоизоляции в регионе не будут работать непродовольственные магазины, общепит, гостиницы, образовательные организации и другие. Сохраняется режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Те, кто возвращается в Брянскую область из других стран или регионов, должны сообщать об этом в Роспотребнадзор.

Напомним, для первого этапа снятия ограничений необходимо, чтобы в больницах было больше половины свободных мест для пациентов с коронавирусом. И второе условие - коэффициент распространения инфекции - меньше единицы. Таким он должен быть в течение 10 дней. В Брянской области коэффициент меньше единицы только пятый день подряд.

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