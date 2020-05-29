Ночью на Брянск обрушилась сильная гроза с градом
Ночью 29 мая Брянск оказался во власти стихии. Город накрыл сильный ливень с грозой и мощным градом. Жители областного центра делятся снимками стихии в социальных сетях.
Накануне брянцев предупредили об ухудшении погоды. Вероятность сильных дождей и порывистого ветра на территории области сохраняется весь день 29 мая.
Напомним, что при таких погодных условиях гражданам необходимо соблюдать осторожность. При сильном ветре нужно держаться подальше от деревьев и легких конструкций. Личные автомобили желательно также парковать подальше от деревьев и рекламных щитов.
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ИСТОЧНИК KP.RU