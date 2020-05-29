2020-05-29T10:56:58+03:00
Общество

Ночью на Брянск обрушилась сильная гроза с градом

Стихия бушевала больше часа
Татьяна Александрова
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Фото: Типичный БрянскФото: Типичный Брянск
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Ночью 29 мая Брянск оказался во власти стихии. Город накрыл сильный ливень с грозой и мощным градом. Жители областного центра делятся снимками стихии в социальных сетях.

Накануне брянцев предупредили об ухудшении погоды. Вероятность сильных дождей и порывистого ветра на территории области сохраняется весь день 29 мая.

Напомним, что при таких погодных условиях гражданам необходимо соблюдать осторожность. При сильном ветре нужно держаться подальше от деревьев и легких конструкций. Личные автомобили желательно также парковать подальше от деревьев и рекламных щитов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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