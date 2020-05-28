В Брянской области 29 мая прогнозируют грозы и сильный ветер

В Брянской области 29 мая ожидают дождь с грозой, сильный ветер. Днем в отдельных районах возможны ливни и град. При грозе порывы ветра увеличатся до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов, днем - от 20 до 25 градусов.

Брянцев предупредили, что при сильных порывах ветра не стоит находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями. Нужно убрать с балконов незакрепленные предметы и закрыть окна.

Машину нужно поставить в гараж, при его отсутствии автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

ВАЖНО

В случае ЧП звоните по номерам:

- единый телефон пожарных-спасателей - "01" или «101»;

- «телефон доверия» регионального управления МЧС- 8(4832) 443-000;

-единый телефон вызова экстренных оперативных служб - «112».

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