2020-05-28T15:41:26+03:00
Общество

В Брянской области 29 мая прогнозируют грозы и сильный ветер

Днем потеплеет до 25 градусов
Мария Дедкова
Поделиться:
Днем в отдельных районах возможны ливни и град.Днем в отдельных районах возможны ливни и град.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
Изменить размер текста:

В Брянской области 29 мая ожидают дождь с грозой, сильный ветер. Днем в отдельных районах возможны ливни и град. При грозе порывы ветра увеличатся до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов, днем - от 20 до 25 градусов.

Брянцев предупредили, что при сильных порывах ветра не стоит находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями. Нужно убрать с балконов незакрепленные предметы и закрыть окна.

Машину нужно поставить в гараж, при его отсутствии автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

ВАЖНО

В случае ЧП звоните по номерам:

- единый телефон пожарных-спасателей - "01" или «101»;

- «телефон доверия» регионального управления МЧС- 8(4832) 443-000;

-единый телефон вызова экстренных оперативных служб - «112».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Поздравления с Днем защиты детей 2020
С приходом солнечного лета мы все отмечаем главный детский праздник — День защиты детей. В 2020 году он традиционно проходит 1 июня. Поспешите поздравить дорогих детей красивыми стихами, доброй прозой и пусть они знают, как сильно вы их любите!
Новости 24
ВТБ на 80% увеличил число пользователей новых пакетов услуг РКО
На ферме в Брянской области корова родила тройню
Брянские полицейские изъяли 160 литров самогона
Депутаты поддержали идею об объединении Стародуба и Стародубского района
ВТБ рекомендует клиентам оптимальные инвестиционные инструменты на период восстановления экономики
В Брянске Александр Коломейцев спровоцировал конфликт с замгубернатора Коробко
В Брянске почтили память героев-пограничников
На улице Бежицкой в Брянске начали делать тротуары
Контейнер - по закону
В Брянске за смерть пешехода будут судить 55-летнего таксиста
Брянский заповедник начнет работать 1 июня
Губернатор Александр Богомаз рассказал о сроках снятия ограничительных мер
Брянским медикам обещают выплатить все деньги к пятнице
Богатый урожай-с семенами от ЛДПР!
В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса
В брянском филиале "Газпром межрегионгаз" сменился руководитель
В Брянске коронавирусом заболели еще 26 человек
Число заболевших коронавирусом в Брянской области выросло до 3363
С Днём пограничника брянцев поздравляют Борис Пайкин и Сергей Антошин
В Брянской области коронаваирус подтвердили еще у 109 человек
В Брянске реконструируют Володарский рынок
В Брянске парикмахеры повысили цены на свои услуги
Четыре человека пострадали в ДТП на улице Литейной в Брянске
Пьяный гость из Калуги зарезал брянскую пенсионерку
В Новозыбкове работники скорой помощи получили положенные выплаты
Шахматист Ян Непомнящий помог брянским больницам
Виновник смертельного ДТП у ТРЦ "Аэропарк" в Брянске получил пять лет колонии
В Брянске в ДТП на улице Литейной пострадали несколько человек
В Бежице начали возводить стены будущего бассейна