24 Май 2020 2020-05-24T09:32:28+03:00

Дорогу капитально ремонтируют в этом году

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В Брянске на улице Фокина снова спилили деревья. В этом году дорогу капитально отремонтируют. Судя по всему, деревья мешали расширить улицу.

Сначала деревья исчезли в районе остановки "Детская больница". Теперь подчистую вырубили участок у остановки "Телефонная станция" по нечетной стороне.

Улице Фокина не так повезло, как улице Ульянова в Бежице. Против варварского расширения дороги выступили активисты. Они вовремя спохватились, написали обращение в администрацию, подключили местных жителей, у чьих окон собирались спилить деревья. Проект реконструкции улицы Ульянова обещали пересмотреть.

На капитальный ремонт улицы Фокина потратят порядка 80 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU