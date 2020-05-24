В Брянске на улице Фокина снова спилили деревья
В Брянске на улице Фокина снова спилили деревья. В этом году дорогу капитально отремонтируют. Судя по всему, деревья мешали расширить улицу.
Сначала деревья исчезли в районе остановки "Детская больница". Теперь подчистую вырубили участок у остановки "Телефонная станция" по нечетной стороне.
Улице Фокина не так повезло, как улице Ульянова в Бежице. Против варварского расширения дороги выступили активисты. Они вовремя спохватились, написали обращение в администрацию, подключили местных жителей, у чьих окон собирались спилить деревья. Проект реконструкции улицы Ульянова обещали пересмотреть.
На капитальный ремонт улицы Фокина потратят порядка 80 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU