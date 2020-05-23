2020-05-23T11:21:25+03:00
Общество

В Брянске обещают пересмотреть проект реконструкции улицы Ульянова

Есть шанс, что на ней не станут пилить большинство деревьев
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Брянский урбанист".Фото: "Брянский урбанист".
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В Брянске обещают пересмотреть проект реконструкции улицы Ульянова, которая должна была пройти в этом году. Капитальный ремонт переносится с учетом внесения изменений. Есть шанс, что на ней оставят большую часть деревьев.

Активисты собирали подписи против варварского расширения улицы. И вот, по их словам, общественная огласка не прошла даром.

Общественники предложат свой вариант проекта реконструкции улицы в историческом центре Бежицы. Он предполагает расширение дороги до 14 метров. На ней смогут уместиться по две полосы в одну и другую стороны шириной 3,5 метра. При этом, останется место для просторных тротуаров - больше 11 метров. Изначально предполагалось дорогу расширить до шести полос.

Спилят 15 деревьев вместо 135. Взамен высадят новые взрослые деревья.

- По нашему проекту благодаря отказу от значительного расширения дороги все деревья по нечетной стороне улицы сохраняются, - пишут в группе "Брянский урбанист" в соцсетях.

Активисты выступают против металлических заборов, которые устанавливают на всех улицах, которые дождались капитального ремонта. И просят не устанавливать дорожные знаки кислотных цветов, которые, по их мнению, не делают городские улицы краше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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