2020-05-23T11:02:33+03:00
Общество

Коэффициент распространения коронавируса в Брянской области снизился до 1,06

Когда он станет меньше 1, снимут первые ограничения
Марина АНТОНОВА
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Коэффициент распространения коронавируса в Брянской области снизился до 1,06. Когда он станет меньше единицы, снимут первые ограничения.

Напомним, коэффициент снижается последние три дня. 19 мая он был равен 1,33, 20-го - 1,29, 21-го числа - 1,15.

Высчитать коэффициент может каждый. Для этого нужно сложить все новые случаи коронавируса за последние четыре дня и поделить на сумму всех случаев за четыре предыдущих дня.

Решение о снятии первых ограничений будут принимать в оперативном штабе на следующей неделе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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