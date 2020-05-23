Коэффициент распространения коронавируса в Брянской области снизился до 1,06
Коэффициент распространения коронавируса в Брянской области снизился до 1,06. Когда он станет меньше единицы, снимут первые ограничения.
Напомним, коэффициент снижается последние три дня. 19 мая он был равен 1,33, 20-го - 1,29, 21-го числа - 1,15.
Высчитать коэффициент может каждый. Для этого нужно сложить все новые случаи коронавируса за последние четыре дня и поделить на сумму всех случаев за четыре предыдущих дня.
Решение о снятии первых ограничений будут принимать в оперативном штабе на следующей неделе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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