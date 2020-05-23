23 Май 2020 2020-05-23T09:02:28+03:00

Решение об этом примут в оперативном штабе

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В Брянской области на следующей неделе могут снять первые ограничения. Решение об этом примут в оперативном штабе. Для этого необходимо внести изменения в постановление областного правительства о введении режима повышенной готовности.

Одним из условий снятия ограничений, является низкий коэффициент распространения коронавируса. Он должен быть меньше единицы. По данным на 22 мая, он был равен 1,15. И снижался последние два дня.

По рекомендациям федерального Роспотребнадзора, на первом этапе разрешаются прогулки с детьми, занятия спортом на свежем воздухе и открытие небольших магазинов и предприятий в сфере услуг. Фактически, в Брянской области уже свободно гуляют с детьми во дворах, занимаются спортом на уличных тренажерах - полицейские за этим не следят. С середины мая открыты парикмахерские и службы быта. Остается дождаться открытия небольших магазинов.

В Брянской области до 31 мая продолжает действовать пропускной режим. А масочный режим не отменят и после снятия ограничений.

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ИСТОЧНИК KP.RU