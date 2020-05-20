В Брянске закрыли фотосалон и магазин одежды

20 Май 2020 2020-05-20T22:38:58+03:00

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В Брянске 19 мая закрыли фотосалон и магазин одежды, которые работали незаконно во время самоизоляции. Продавец ларька "Овощи. Фрукты" на улице Авиационной в Советском районе не имел пропуска, поэтому работу торговой точки также приостановили.

Во время проверки обошли 123 торговых предприятия: это магазины и рынки. На Центральном рынке все продавцы работали в масках. В супермаркетах дезинфицируют тележки. На входах в продуктовые магазины висят объявления о том, что покупатели без масок не обслуживаются. В некоторых торговых точках покупателям предлагают маски бесплатно. Иногда, правда, они сделаны из туалетной бумаги.

Проверяющие во время рейда выдали 20 уведомлений по поводу нарушения масочного режима.

Проверять магазины и сферу услуг продолжат, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU