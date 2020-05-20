Брянцев удивили бесплатные маски из туалетной бумаги в супермаркете

20 Май 2020 2020-05-20T18:52:14+03:00

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Жителей Брянска удивили маски из туалетной бумаги в супермаркете. Фотографии их опубликовали в социальных сетях. Маску можно взять бесплатно, чтобы совершить покупки, не нарушая эпидемиологических правил при самоизоляции.

Некоторых горожан возмутило такое решение. Но они могут прийти в магазин в своей маске. А тем, у кого средства защиты не оказалось, подойдет и такой временный вариант.

Кстати, полицейские в Брянске 20 мая оштрафовали покупателя без маски в магазине. Восемь административных протоколов составили на продавцов.

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ИСТОЧНИК KP.RU