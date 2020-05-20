Задержанного за взятку брянского полицейского уволили из УМВД
Задержанного за взятку брянского полицейского уволили из МВД. На Сергея Артемова завели уголовное дело.
- В настоящее время подозреваемый в получении взятки уволен из органов внутренних дел, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Также он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством.
По версии следствия, исполняющий обязанности начальника следственного управления УМВД России по Брянской области получил деньги через подчиненного за закрытие уголовного дела.
Как говорят следователи, руководителю передали 800 долларов США.
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ИСТОЧНИК KP.RU