2020-05-20T15:31:23+03:00
Происшествия

Задержанного за взятку брянского полицейского уволили из УМВД

На Сергея Артемова завели уголовное дело
Мария Дедкова
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По версии следствия, исполняющий обязанности начальника следственного управления УМВД России по Брянской области получил деньги через подчиненного за закрытие уголовного дела.По версии следствия, исполняющий обязанности начальника следственного управления УМВД России по Брянской области получил деньги через подчиненного за закрытие уголовного дела.Фото: СУ СК РФ по Брянской области
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Задержанного за взятку брянского полицейского уволили из МВД. На Сергея Артемова завели уголовное дело.

- В настоящее время подозреваемый в получении взятки уволен из органов внутренних дел, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Также он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством.

По версии следствия, исполняющий обязанности начальника следственного управления УМВД России по Брянской области получил деньги через подчиненного за закрытие уголовного дела.

Как говорят следователи, руководителю передали 800 долларов США.

В Брянске задержали высокопоставленного полицейского.СУ СК РФ по Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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