В Брянске продолжается расследование уголовного дела главы Советского района

20 Май 2020 2020-05-20T09:55:50+03:00

Александр Колесников находится под подпиской о невыезде. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

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В Брянске продолжается расследование уголовного дела, которое завели на главу Советского района. Александра Колесникова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в апреле чиновник подписал пропуска предпринимателям, которые не имели права работать в период самоизоляции.

Александр Колесников находится под подпиской о невыезде.

- Расследование уголовного дела продолжается, - пояснили корреспонденту "КП" в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Фигурант уголовного дела по-прежнему находится под подозрением.

Однако обвинение Александру Колесникову пока не предъявили.И это абсолютно законно. Для следующего шага следователям нужно провести все следственные и процессуальные действия, а также собрать необходимые доказательства. До этого момента меру пресечения продлят.

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ИСТОЧНИК KP.RU