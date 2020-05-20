В Брянске продолжается расследование уголовного дела главы Советского района
В Брянске продолжается расследование уголовного дела, которое завели на главу Советского района. Александра Колесникова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, в апреле чиновник подписал пропуска предпринимателям, которые не имели права работать в период самоизоляции.
Александр Колесников находится под подпиской о невыезде.
- Расследование уголовного дела продолжается, - пояснили корреспонденту "КП" в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Фигурант уголовного дела по-прежнему находится под подозрением.
Однако обвинение Александру Колесникову пока не предъявили.И это абсолютно законно. Для следующего шага следователям нужно провести все следственные и процессуальные действия, а также собрать необходимые доказательства. До этого момента меру пресечения продлят.
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ИСТОЧНИК KP.RU