2020-05-07T17:03:04+03:00
Происшествия

Брянского чиновника Алексея Колесникова оставили под подпиской о невыезде

Главу администрации Советского района подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.
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Главу администрации Советского района Алексея Колесникова оставили под подпиской о невыезде. Меру пресечения чиновнику избрали в среду, 6 мая, рассказали "Комсомольской правде" в Брянске" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Алексея Колесникова подозревают в том, что он выдал пропуски нескольким малым предприятиям, которые не вошли в перечень работающих во время самоизоляции организаций. На него завели уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".

- Деньги за выдачу пропусков пока в уголовном деле не фигурируют, - говорят в СУ СКР по Брянской области. - В этом случае статья была бы более жесткой.

Напомним, режим самоизоляции в Брянской области действует до 11 мая. Но многим предприятиям разрешили приступить к работе еще с начала апреля. За пропусками для сотрудников в районные администрации нахлынули работодатели. Необходимые документы чиновники не успели выдать и через неделю. Каждый пропуск должен был быть подписан главой районной администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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