2020-05-18T14:51:29+03:00
Общество

В Брянске могут установить более современные остановки

Этот вопрос будут прорабатывать профильные службы
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com,"Переулок Пилотов. Брянск".Фото: vk.com,"Переулок Пилотов. Брянск".
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В Брянске могут установить более современные остановочные павильоны. С критикой на эти конструкции в городе обрушился блогер Илья Варламов.

Активисты написали обращение на имя главы Брянской городской администрации Александра Макарова. Они просили сделать павильоны для ожидания транспорта более просторными, с антивандальным покрытием, с расписанием автобусов и троллейбусов. По возможности, с просматриваемыми стенками, чтобы не пропустить подъезжающий транспорт.

Как сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области, для автопавильонов применяют облегченные каркасные конструкции. Они нужны, чтобы защищать пассажиров от дождя и ветра.

Мэр города провел совещание, на котором поручил проработать вопрос установки более современных павильонов на остановках, чем в прошлом году. Речь идет о тех дорогах, где пройдет капитальный ремонт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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