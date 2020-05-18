Блогер Варламов раскритиковал новые остановки в Брянске

18 Май 2020 2020-05-18T08:57:07+03:00

По его мнению, они напоминают навес для мусорных баков

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Известный блогер Илья Варламов раскритиковал новые остановочные павильоны в Брянске. По его мнению, они скорее напоминают навес для мусорных баков, а не остановку для общественного транспорта в крупном городе.

Новые павильоны устанавливают на всех дорогах, которые ремонтируют по нацпроекту. Они довольно маленькие - от дождя там могут спрятаться 4-5 человек. С одной стороны нет стенки, чтобы видеть приближающийся автобус. Остальные стенки глухие.

Новые павильоны очень быстро превращаются в старые: их обклеивают нелегальными объявлениями, обрисовывают вандалы. И скоро властям придется подумать о замене остановочных павильонов.

Активисты предлагают сразу ставить удобные остановки: они должны быть более просторными, с хорошим обзором, с расписанием автобусов и троллейбусов. Для этого они написали обращение в Брянскую городскую администрацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU