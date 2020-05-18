2020-05-18T08:57:07+03:00
Общество

Блогер Варламов раскритиковал новые остановки в Брянске

По его мнению, они напоминают навес для мусорных баков
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Остановки помыли из-за коронавируса. Фото: Брянская городская администрация.Остановки помыли из-за коронавируса. Фото: Брянская городская администрация.
Изменить размер текста:

Известный блогер Илья Варламов раскритиковал новые остановочные павильоны в Брянске. По его мнению, они скорее напоминают навес для мусорных баков, а не остановку для общественного транспорта в крупном городе.

Новые павильоны устанавливают на всех дорогах, которые ремонтируют по нацпроекту. Они довольно маленькие - от дождя там могут спрятаться 4-5 человек. С одной стороны нет стенки, чтобы видеть приближающийся автобус. Остальные стенки глухие.

Новые павильоны очень быстро превращаются в старые: их обклеивают нелегальными объявлениями, обрисовывают вандалы. И скоро властям придется подумать о замене остановочных павильонов.

Активисты предлагают сразу ставить удобные остановки: они должны быть более просторными, с хорошим обзором, с расписанием автобусов и троллейбусов. Для этого они написали обращение в Брянскую городскую администрацию.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области стало меньше малолетних преступников
В Брянске за нарушение режима самоизоляции закрыли парикмахерскую
Перевозчики отходов обнаружили в Брянске места темной силы
В Брянской области клещи покусали 123 человека
В Брянске к ремонту круглого сквера не допустили одного подрядчика
БМЗ перешел на единую инженерную платформу компании Трансмашхолдинг
Брянские велосипедисты потушили лесной пожар
В Брянской области от коронавируса за сутки выздоровело всего 16 человек
В Брянской области увеличился коэффициент распространения коронавируса
В Брянской области за сутки зарегистрировали 115 новых случаев COVID-19
Подробности ДТП в Супоневе: пострадала 37-летняя автомобилистка
При пожаре в Трубчевском районе погибла женщина
В Брянске нашли потерявшуюся пенсионерку
Блогер Варламов раскритиковал новые остановки в Брянске
В Фокинском районе Брянска во время драки повредили машину
В Супоневе лоб в лоб столкнулись две легковушки
В Брянской области составили 11 протоколов на магазины
В Брянской области стал известен коэффициент распространения коронавируса
В Унече за две недели развернули госпиталь для больных с коронавирусом
В Брянской области коронавирус победили еще 92 человека
В Стародубском районе перевернулся ВАЗ: погиб 29-летний водитель
В Дятькове сняли на видео погоню полицейских за мужчиной без маски
В Брянской области выявили 98 новых случаев коронавируса
Во время пожара в многоэтажке в Брянске эвакуировали семь человек
В Брянске легковушка протаранила забор жилого дома
В Брянской области за день выявили 285 нарушителей масочного режима
Брянские полицейские патрулируют Ходаринское озеро