В Брянске за нарушение режима самоизоляции закрыли парикмахерскую

18 Май 2020 2020-05-18T13:57:09+03:00

В салоне работали два мастера

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В Брянске во время проверки соблюдения режима самоизоляции и масочного режима нашли нарушителей.

Проверяющие закрыли несколько магазинов, а также парикмахерскую в Володарском районе Брянска.В салоне работали два мастера. Это нарушает предписания, выданные Роспотребнадзором.

Всего проверяющие обследовали более 800 объектов, сообщил оперативный штаб. Контролеры составили 11 протоколов за нарушение режима ограничений, введенного из-за коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU