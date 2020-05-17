В Брянской области составили 11 протоколов на магазины

17 Май 2020 2020-05-17T19:19:14+03:00

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В Брянской области 17 мая прошли очередные рейды в поисках нарушителей действующего режима самоизоляции. На проверку вновь вышли местные чиновники, сотрудники управление потребительского рынка и полицейские.

Они обошли 800 объектов потребительского рынка и 11 ярмарок.

- По статье 20.6.1 КоАП РФ составлено 11 протоколов на предприятия торговли, реализующих непродовольственные товары, - заявили в оперативном штабе.

В Брасовском районе закрыли три магазина, осуществляющих торговлю мебелью, книжными и канцелярскими товарами, одеждой и обувью.

В Бежицком районе Брянска закрыли отдел непродовольственных товаров в гипермаркете "Линия".

В Володарском районе закрыт магазин, реализующий велосипеды, и парикмахерская, в которой одновременно работали два мастера.

Рейды обещали продолжить.

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ИСТОЧНИК KP.RU