В Брянской области составили 11 протоколов на магазины
В Брянской области 17 мая прошли очередные рейды в поисках нарушителей действующего режима самоизоляции. На проверку вновь вышли местные чиновники, сотрудники управление потребительского рынка и полицейские.
Они обошли 800 объектов потребительского рынка и 11 ярмарок.
- По статье 20.6.1 КоАП РФ составлено 11 протоколов на предприятия торговли, реализующих непродовольственные товары, - заявили в оперативном штабе.
В Брасовском районе закрыли три магазина, осуществляющих торговлю мебелью, книжными и канцелярскими товарами, одеждой и обувью.
В Бежицком районе Брянска закрыли отдел непродовольственных товаров в гипермаркете "Линия".
В Володарском районе закрыт магазин, реализующий велосипеды, и парикмахерская, в которой одновременно работали два мастера.
Рейды обещали продолжить.
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ИСТОЧНИК KP.RU