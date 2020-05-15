2020-05-15T23:09:17+03:00
Общество

В Брянске полицейские силой вывели из маршрутки женщину без маски

Пенсионерка устроила скандал
Ольга УМАРОВА
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Фото: vk.com, группа "Типичный Брянск", скриншот из видео.Фото: vk.com, группа "Типичный Брянск", скриншот из видео.
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Жительницу Брянска высадили из маршрутки №49 за то, что она находилась без маски. Видео опубликовали в соцсетях.

На записи видно, что в транспорт зашли полицейские, которые искали нарушителей масочного режима. Подобные проверки правоохранители сейчас устраивают также в муниципальном транспорте.

На просьбу выйти из маршрутки женщина отреагировала неадекватно. Она начала оскорблять полицейских, употребляя нецензурные выражения, и отказывалась покидать салон. Все закончилось тем, что полицейские силой вывели нарушительницу на улицу.

- Скандалила и задерживала остальных пассажиров, - говорит автор поста. - Полицейские вели себя максимально вежливо. Носите маски. Стоит не дорого и проблем не получите.

Напомним, недавно в Брянске разыгрался похожий скандал. В нем также фигурировала женщина, которой теперь грозит уголовная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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