2020-05-15T08:03:39+03:00
Общество

Жительнице Брянска грозит уголовная ответственность за оскорбление полицейских

Женщину без маски остановили в Володарском районе
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, кадр из видео.Фото: vk.com, кадр из видео.
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Жительнице Брянска грозит уголовная ответственность за публичное оскорбление представителей власти. Материалы направят в Следственный комитет. У полицейских есть видеозапись конфликта. Видеорегистраторы обязаны носить сотрудники полиции при исполнении своих обязанностей.

- Инцидент произошел 14 мая в Володарском районе, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Полицейские остановили 52-летнюю горожанку для профилактической беседы.

Женщина отказалась предъявить документы, бросалась на полицейских и ругалась на них матом.

Полицейские составили на нее административный протокол за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Горожанка была на улице без маски.

Напомним, видео с конфликтом до этого появилось социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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