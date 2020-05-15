2020-05-15T14:43:07+03:00
Общество

В дежурных группах детсадов Брянска заразились коронавирусом

А школы не откроют до конца учебного года
Ольга УМАРОВА
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Кто именно заболел в дежурных группах - дети или взрослые - губернатор не уточнил.Кто именно заболел в дежурных группах - дети или взрослые - губернатор не уточнил.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В дежурных группа детских садов Брянска, которые работают во время режима самоизоляции, были очаги заболевания COVID-19. Об этом заявил губернатор Александр Богомаз на брифинге в пятницу, 15 мая.

Напомним, в областном центре начали готовиться к открытию детских садов. На данный момент работают дежурные группы в 13 дошкольных учреждениях.

А на вопрос журналистов о том, когда откроют брянские школы, Александр Богомаз ответил, что в этом учебном году учреждения будут работать только на «удаленке».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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