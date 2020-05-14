2020-05-14T20:56:42+03:00
Общество

В Брянске начали готовиться к открытию детских садов

Об этом заявил мэр города на совещании с Ассоциацией промышленников
Марина АНТОНОВА
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Многие сотрудники предприятий уже вышли на работу.Многие сотрудники предприятий уже вышли на работу.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске начали готовиться к открытию детских садов. Об этом сказал мэр города на совещании с региональной Ассоциацией промышленников.

Многие предприятия в Брянске начали работать. А вот дошкольников девать некуда.

- С 12 мая сотрудники детских садов моложе 65 лет начали выходить на работу, - рассказал корреспонденту "Брянских известий" заместитель начальника управления образования горадминистрации Альберт Малкин. - Они занимаются мелким ремонтом, приводят в порядок группы и участки.

На данный момент работают дежурные группы в 13 детских садах. Их может посещать 132 ребенка. Но не все места заняты. Наполняемость дежурных групп в середине мая - около 70 процентов.

Кстати, в детских садах были выявлены случаи коронавируса. Чтобы снизить до минимума риск заражения, детские сады для дежурных групп меняют каждые две недели. Детям каждое утро меряют температуру, следят за их самочувствием.

Напомним, режим повышенной готовности в Брянской области действует до 31 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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