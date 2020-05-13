Брянцам пока не разрешили прогулки по улицам

13 Май 2020 2020-05-13T21:52:14+03:00

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Жителям Брянска и области не разрешили гулять и заниматься спортом на улице. Напомним, возможность снятия ограничений недавно обсуждали в оперштабе.

Однако сегодня, 12 мая, правительство региона сообщило, что режим повышенной готовности на территории Брянщины продолжается. И прогулки на свежем воздухе пока под запретом. Также брянцы должны продолжать носить маски вне дома.

Когда регион будет готов к поэтапному снятию ограничений, появится соответствующее постановление облправительства.

- До момента его опубликования действует режим повышенной готовности, включающий в себя обязательное соблюдение гражданами режима самоизоляции и масочного режима, - уточнили в пресс-службе правительства Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU