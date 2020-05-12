Брянцам могут разрешить прогулки в масках
О послаблении режима самоизоляции говорили на заседании оперштаба
Во вторник оперштаб обсуждает возможность снятия части ограничений, введенных из-за коронавируса.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Брянцам могут разрешить прогулки после 12 мая. Однако носить маски все равно придется.
Во вторник оперштаб обсуждает возможность снятия части ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщает издание "Брянские новости".
В области обещают открыть рынки и небольшие магазины, а жителям разрешат прогулки на улице. К работе приступят объекты торговли небольшой площади и рынки.
Однако жители обязаны будут соблюдать дистанцию и масочный режим. За нарушения грозит штраф.
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ИСТОЧНИК KP.RU