Брянцам могут разрешить прогулки в масках

12 Май 2020 2020-05-12T18:58:32+03:00

О послаблении режима самоизоляции говорили на заседании оперштаба

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Брянцам могут разрешить прогулки после 12 мая. Однако носить маски все равно придется.

Во вторник оперштаб обсуждает возможность снятия части ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщает издание "Брянские новости".

В области обещают открыть рынки и небольшие магазины, а жителям разрешат прогулки на улице. К работе приступят объекты торговли небольшой площади и рынки.

Однако жители обязаны будут соблюдать дистанцию и масочный режим. За нарушения грозит штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU